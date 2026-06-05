Росавиация разрешила полеты в аэропортах Пензы и Саратова

Аэропорты Пензы и Саратова возобновили авиасообщение Росавиация разрешила полеты в аэропортах Пензы и Саратова

Москва5 июн Вести.В аэропортах Пензы и Саратова (Гагарин) возобновилось полноценное обслуживание авиарейсов после вынужденного перерыва, связанного с усилением мер безопасности. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов говорится в официальном канале пресс-службы ведомства в мессенджере MAX

Аэропорты Саратова и Пензы приостанавливали авиасообщение почти на 1 час.

Ранее сообщалось, что в Пензенской области был введен режим беспилотной опасности и угрозы ракетной атаки.