Москва5 июнВести.В аэропортах Пензы и Саратова (Гагарин) возобновилось полноценное обслуживание авиарейсов после вынужденного перерыва, связанного с усилением мер безопасности. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.
Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судовговорится в официальном канале пресс-службы ведомства в мессенджере MAX
Аэропорты Саратова и Пензы приостанавливали авиасообщение почти на 1 час.
Ранее сообщалось, что в Пензенской области был введен режим беспилотной опасности и угрозы ракетной атаки.