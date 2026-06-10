Два БПЛА сбиты в Пензенской области, жертв нет

Утром 10 июня в Пензенской области сбили два беспилотника Два БПЛА сбиты в Пензенской области, жертв нет

Москва10 июн Вести.Два беспилотных летательных аппарата были сбиты утром в среду, 10 июня, в Пензенской области, сообщил в мессенджере MAX губернатор Олег Мельниченко.

Расчеты средств противовоздушной обороны уничтожили один БПЛА, летевший к областному центру, на границе Пензы.

В небе над одним из районов Пензенской области силами ПВО Минобороны России уничтожен еще один вражеский беспилотный летательный аппарат говорится в публикации

В результате произошедшего никто не пострадал, разрушений нет.

Также Олег Мельниченко заверил жителей региона, что силы и средства гражданской обороны региона находятся в режиме повышенной готовности. Он попросил граждан сохранять спокойствие, но не терять бдительность.