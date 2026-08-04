В Пензенской области подавили вражеские беспилотники - пострадавших нет В Пензенской области отражена атака беспилотников ВСУ

Москва4 авг Вести.Минувшей ночью в ряде районов Пензенской области мобильные огневые группы и средства радиоэлектронной борьбы подавили беспилотные летательные аппараты ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Олег Мельниченко в мессенджере MAX.

Прошедшей ночью в нескольких районах Пензенской области силами наших мобильных огневых групп и средств РЭБ подавлены вражеские беспилотники написал Олег Мельниченко

Отмечается, что информации о пострадавших не поступало. Повреждений на земле не зафиксировано.

В настоящее время на местах падения обломков работают сотрудники экстренных служб.

Губернатор также напомнил жителям о правилах безопасности: при обнаружении фрагментов БПЛА или других подозрительных предметов не следует приближаться к ним - необходимо отойти на безопасное расстояние и сообщить о находке по телефону 112.