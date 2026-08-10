Силы ПВО перехватили и уничтожили дрон ВСУ в Пензенской области

Беспилотник ВСУ уничтожили в Пензенской области Силы ПВО перехватили и уничтожили дрон ВСУ в Пензенской области

Москва10 авг Вести.Силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили украинский беспилотник в Пензенской области. Об этом рассказал губернатор региона Олег Мельниченко.

Враг предпринял попытку атаки ночью 10 августа.

Уничтожен украинский БПЛА. Благодарю военнослужащих войск ПВО Минобороны России за высокую готовность к защите воздушного пространства и обеспечение безопасности жителей Пензенской области написал Мельниченко в своем канале в мессенджере МАХ

По данным Министерства обороны, ночью 10 августа ВС РФ над российскими регионами перехватили и уничтожили 456 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.