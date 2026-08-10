Москва10 авгВести.Силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили украинский беспилотник в Пензенской области. Об этом рассказал губернатор региона Олег Мельниченко.
Враг предпринял попытку атаки ночью 10 августа.
Уничтожен украинский БПЛА. Благодарю военнослужащих войск ПВО Минобороны России за высокую готовность к защите воздушного пространства и обеспечение безопасности жителей Пензенской областинаписал Мельниченко в своем канале в мессенджере МАХ
По данным Министерства обороны, ночью 10 августа ВС РФ над российскими регионами перехватили и уничтожили 456 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.