В ходе атаки на Пензу сбит один вражеский беспилотник

Один БПЛА ВСУ ликвидирован в небе над Пензой В ходе атаки на Пензу сбит один вражеский беспилотник

Москва1 июл Вести.ВСУ предприняли атаку на Пензу с использованием БПЛА. Подробности в MAX рассказал губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

Нахожусь на объекте, где работают службы экстренного реагирования…. Один беспилотник сбит в воздухе над Пензой говорится в сообщении

По предварительным данным, никто не пострадал.

Губернатор напомнил, что при обнаружении обломков дронов и других подозрительных предметов нельзя их трогать. Также он попросил граждан сохранять спокойствие и не снимать полет или место падения беспилотников.

Ранее сообщалось, что в регионе был объявлен режим воздушной опасности.