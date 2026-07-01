Москва1 июлВести.ВСУ предприняли атаку на Пензу с использованием БПЛА. Подробности в MAX рассказал губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.
Нахожусь на объекте, где работают службы экстренного реагирования…. Один беспилотник сбит в воздухе над Пензойговорится в сообщении
По предварительным данным, никто не пострадал.
Губернатор напомнил, что при обнаружении обломков дронов и других подозрительных предметов нельзя их трогать. Также он попросил граждан сохранять спокойствие и не снимать полет или место падения беспилотников.
Ранее сообщалось, что в регионе был объявлен режим воздушной опасности.