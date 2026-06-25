Москва25 июнВести.Росавиация в целях безопасности приостановила полеты в аэропорту Пензы на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги из-за возможной атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судовговорится в официальном канале пресс-службы ведомства в мессенджере MAX
Ранее ночью 25 июня губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщал, что в регионе был введен режим беспилотной опасности и ограничена работа мобильного интернета.