На фоне угрозы БПЛА в аэропорту Пензы запретили полеты

В аэропорту Пензы введены ограничения на фоне угрозы БПЛА На фоне угрозы БПЛА в аэропорту Пензы запретили полеты

Москва25 июн Вести.Росавиация в целях безопасности приостановила полеты в аэропорту Пензы на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги из-за возможной атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов говорится в официальном канале пресс-службы ведомства в мессенджере MAX

Ранее ночью 25 июня губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщал, что в регионе был введен режим беспилотной опасности и ограничена работа мобильного интернета.