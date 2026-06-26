Москва26 июнВести.Росавиация в целях безопасности приостановила работу аэропорта Пензы на фоне объявленного в регионе режима беспилотной опасности из-за возможной атаки украинских боевых летательных аппаратов.
Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судовпоясняется в канале пресс-службы ведомства в мессенджере MAX
Ранее ночью 26 июня губернатор Пензенской области Олег Мельниченко предупредил о введении в регионе режима беспилотной опасности и ограничениях в работе мобильного интернета.