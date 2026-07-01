Москва1 июлВести.Власти Пензы окажут помощь жителям города, домам которых был нанесен ущерб при ударах БПЛА. Об этом заявил мэр города Олег Денисов.

Об этом он заявил в ходе внеочередного заседания комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности.

Определен порядок оказания помощи жителям по восстановлению пострадавшего жилья

написал он на своей странице во "ВКонтакте"

Также Денисов отметил, что в связи с последствиями атаки БПЛА решено ввести режим повышенной готовности в городе.