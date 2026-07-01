В Пензе помогут жителям, чьи дома были повреждены при атаках БПЛА Мэр Пензы Денисов: определен порядок оказания помощи жителям поврежденных домов

Москва1 июл Вести.Власти Пензы окажут помощь жителям города, домам которых был нанесен ущерб при ударах БПЛА. Об этом заявил мэр города Олег Денисов.

Об этом он заявил в ходе внеочередного заседания комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности.

Определен порядок оказания помощи жителям по восстановлению пострадавшего жилья написал он на своей странице во "ВКонтакте"

Также Денисов отметил, что в связи с последствиями атаки БПЛА решено ввести режим повышенной готовности в городе.