Москва1 июлВести.Власти Пензы окажут помощь жителям города, домам которых был нанесен ущерб при ударах БПЛА. Об этом заявил мэр города Олег Денисов.
Об этом он заявил в ходе внеочередного заседания комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности.
Определен порядок оказания помощи жителям по восстановлению пострадавшего жильянаписал он на своей странице во "ВКонтакте"
Также Денисов отметил, что в связи с последствиями атаки БПЛА решено ввести режим повышенной готовности в городе.