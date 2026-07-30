Москва30 июлВести.Склад маркетплейса Wildberries в Екатеринбурге приостановил работу, сообщила пресс-служба компании.
На объекте проведена заблаговременная эвакуация, причиной стала объявленная воздушная тревога в Свердловской области.
О возобновлении работы склада сообщим дополнительноговорится в распространенной информации
Ранее на территории Свердловской области была объявлена опасность атаки БПЛА. Граждан попросили сохранять спокойствие и пройти в укрытия.
Временные ограничения вводились в аэропорту Екатеринбурга Кольцово.
Сегодня БПЛА атаковали склады WB в Удмуртии и Пензенской области.