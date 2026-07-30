Склад Wildberries приостановил работу в Екатеринбурге Склад Wildberries в Екатеринбурге временно прекратил работу

Москва30 июл Вести.Склад маркетплейса Wildberries в Екатеринбурге приостановил работу, сообщила пресс-служба компании.

На объекте проведена заблаговременная эвакуация, причиной стала объявленная воздушная тревога в Свердловской области.

О возобновлении работы склада сообщим дополнительно говорится в распространенной информации

Ранее на территории Свердловской области была объявлена опасность атаки БПЛА. Граждан попросили сохранять спокойствие и пройти в укрытия.

Временные ограничения вводились в аэропорту Екатеринбурга Кольцово.

Сегодня БПЛА атаковали склады WB в Удмуртии и Пензенской области.