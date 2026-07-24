Москва24 июлВести.Российский онлайн-ритейлер Wildberries временно прекратил работу двух своих логистических комплексов, расположенных в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ.
Речь идет о складах в Шушарах и Уткиной Заводи.
Представители компании уточнили, что о возобновлении их деятельности будет объявлено дополнительно.
Причины, приведшие к временному закрытию этих распределительных центров, официальными представителями на данный момент не озвучиваются.
Ранее сообщалось, что сортировочный центр Wildberries в Симферополе был эвакуирован в рамках мер безопасности.