Wildberries временно ограничил деятельность двух складов в Санкт-Петербурге

Wildberries временно остановил работу двух складов в Петербурге Wildberries временно ограничил деятельность двух складов в Санкт-Петербурге

Москва24 июл Вести.Российский онлайн-ритейлер Wildberries временно прекратил работу двух своих логистических комплексов, расположенных в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ.

Речь идет о складах в Шушарах и Уткиной Заводи.

Представители компании уточнили, что о возобновлении их деятельности будет объявлено дополнительно.

Причины, приведшие к временному закрытию этих распределительных центров, официальными представителями на данный момент не озвучиваются.

Ранее сообщалось, что сортировочный центр Wildberries в Симферополе был эвакуирован в рамках мер безопасности.