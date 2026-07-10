Бренд одежды Present Simple закроет магазины в Москве и Санкт-Петербурге Российский бренд одежды Present Simple объявил о закрытии магазинов

Москва10 июл Вести.Российский бренд одежды Present & Simple в ближайшее время закроет свои магазины в Москве и Санкт-Петербурге. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании.

Бренд, как отмечается, планирует перезапуститься в новом формате.

Последние месяцы мы много думали о будущем Present & Simple и поняли: если мы хотим сохранить бренд, он больше не может развиваться в прежнем формате. Поэтому мы закрываем все магазины Present & Simple и готовимся к перезапуску заявили в компании

Present & Simple — российский бренд женской одежды, обуви и аксессуаров. Он был основан в 2016 году.

В апреле стало известно, что российские бренды одежды пересматривают форматы своих магазинов, сокращая их площади. Сообщалось, что над новой концепцией, в частности, работает бренд Lime.