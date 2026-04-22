Москва22 апр Вести.Российский бренд одежды Gate31 находится на грани закрытия. Как рассказал его основатель Денис Шевченко, в первом квартале компания понесла убытки в 31 миллион рублей, передает РБК.

Сейчас в бренде работают 287 человек. Пошив одежды осуществляется в цехах в Санкт-Петербурге и Пскове, фирменные магазины есть Москве, Екатеринбурге и Северной столице.

На официальном сайте компании Шевченко опубликовал обращение к клиентам, прокомментировав положение фирмы.

В том году Гейту исполнилось 10 лет. Я не захотел праздновать из-за экономической и общей ситуации в стране, думал, в 2026 все выровняется. Но без вашей поддержки уже, очевидно, нет… Хотелось бы провести вместе и следующие 10 лет, но как Бог даст, я не знаю говорится в обращении

По словам Шевченко, он ставил команду выше прибыли, сохранял штат и не закрывал магазины до последнего.