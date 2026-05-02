ФНС предупредила футболиста Малафеева о возможной блокировке двух его компаний SHOT: две компании футболиста Малафеева рискуют быть заблокированы налоговой

Москва2 мая Вести.Бывший вратарь петербургского "Зенита" и сборной России по футболу Вячеслав Малафеев может потерять часть своего бизнеса. Федеральная налоговая служба (ФНС) направила предупреждения о возможной блокировке двух его компаний, сообщает Telegram-канал SHOT.

Речь идет о спортивной организации "Любытино-Слалом", которой Малафеев владеет совместно с бывшей супругой Екатериной, и риэлтерской компании "М16 Групп".

По данным издания, первая фирма по итогам 2025 года показала убыток в 11,8 млн рублей после прибыли в 26,8 млн годом ранее. В свою очередь, вторая компания не предоставляла финансовую отчетность с момента регистрации в 2016 году.

Ранее ФНС уже заблокировала одну структуру Малафеева – издательскую компанию "РОСВМ", которая не сдавала отчетность с 2020 года.

На сегодняшний день продолжает работу только риэлторская компания "АНВМ М16", показавшая небольшую прибыль в 200 тысяч рублей по итогам прошлого года.