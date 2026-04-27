Выдачи микрозаймов могут сократиться до 1,9 трлн рублей в 2026 году "Ведомости": выдачи микрозаймов могут сократиться до 1,9 трлн рублей

Москва27 апр Вести.Выдачи микрозаймов в России в 2026 году могут сократиться примерно на 5% по сравнению с прошлым годом и составить около 1,9 трлн рублей. Такой прогноз приводится в обзоре агентства "Эксперт РА", который изучили "Ведомости".

Аналитики отмечают, что ключевыми причинами снижения станут стагнация квартальных выдач на уровне порядка 500 млрд рублей, а также влияние новых регуляторных мер. В результате общий рыночный портфель микрофинансовых организаций (МФО), как ожидается, уменьшится на 10% – до 685,8 млрд рублей.

Сокращение затронет и прибыль участников рынка. По оценкам экспертов, совокупная прибыль МФО может снизиться примерно на 10% и составить 59,7 млрд рублей. При этом снижение объемов бизнеса ожидают и крупнейшие игроки отрасли.

Ранее в Краснодарском крае 27-летняя жительница Северского района втайне от мужа оформила на его имя микрозаймы. Как сообщил Telegram-канал регионального главка МВД, сумма кредитов составила 70 000 рублей. Уточнялось, что деньги злоумышленница потратила на себя.