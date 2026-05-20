В РФ может прийти новая волна закрытия фешен-магазинов В России ожидается новая волна закрытия фешен-магазинов

Москва20 мая Вести.До конца текущего года в России может произойти новая волна закрытий магазинов категории фешен (fashion) из-за перераспределения спроса в пользу маркетплейсов и онлайн-каналов. Об этом рассказали ТАСС аналитики CORE.XP в кулуарах выставки и конференции Mallpic Sochi.

Мы ждем роста закрытий фешен-арендаторов, связанный с факторами внутренней экономической конъюнктуры. Среди них - рост издержек (увеличение цен на сырье, повышение НДС, высокие кредитные ставки), неопределенность потребительского спроса на фоне инфляции, а также перераспределение спроса в пользу маркетплейсов и онлайн-каналов, что побуждает ритейлеров закрывать менее эффективные офлайн-точки рассказали в компании

По словам директора подразделения торговой недвижимости CORE.XP Евгении Прилуцкой, по итогам I квартала 2026 года доля закрытий фешен-арендаторов в структуре общего количества закрытий в московских ТЦ составила 48,6%.

При этом доля закрытий по площади увеличилась на 19 п.п., что говорит о более активном уходе с рынка игроков с крупными помещениями отметила Прилуцкая

Ранее сообщалось, что в первом квартале 2026 года оборот онлайн-торговли продовольствием в РФ достиг 482 млрд рублей, увеличившись на 23,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.