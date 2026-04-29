Москва29 апр Вести.Российские бренды одежды пересматривают форматы своих магазинов, в первую очередь сокращая их площади. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на главу департамента торговой недвижимости CMWP Зульфию Шиляеву.

По ее информации, над новой концепцией сейчас, в частности, работает бренд Lime. Предполагается, что появятся магазины площадью 1,2-1,5 тыс. кв. м. Шиляева пояснила, что инициатива в основном ориентирована на регионы с более низкой покупательской способностью. Такой формат, по ее словам, позволит эффективнее сформировать ассортимент и сократить расходы на отделку помещений.

Аналогичные изменения планирует Melon Fashion Group, управляющая брендами Sela, Zarina, Befree и другими. В частности, Sela внедрила формат концепт-стора, который включает в себя товары для дома, кафе и одежду по более высокой цене. Первая подобная точка уже заработала в ТЦ "Авиапарк" на площади 520 кв. м.

Замглавы департамента исследований и аналитики IBC Real Estate Валерия Шураева отметила, что ретейлеры все чаще закрывают небольшие и наименее прибыльные магазины. Вместо них компании открывают новые точки там, где выше покупательский трафик и спрос.

Изменения коснулись и других сетей, таких как "М.Видео" и "Детский мир". В случае "М.Видео" магазины делают больший упор на логистику: заказы оперативно комплектуют на месте и затем выдают покупателю, либо отправляют в пункт выдачи или доставляют на дом.