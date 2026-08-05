Москва5 авг Вести.Российские маркетплейсы в ближайшее время могут существенно перестроить цепочки поставок. Об этом ИС "Вести" рассказал старший преподаватель департамента маркетинга Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ Александр Лебедев.

По его словам, маркетплейсы будут адаптировать свою бизнес-модель к существующим элементам. "Вайлдберриз" планирует перенести часть складов в Казахстан.

В экономике мы знаем такое понятие, как экономия на масштабе, когда одно и то же стандартизированное действие лучше и дешевле производить в одном месте, специализированно и на потоке. И для этих целей существуют крупнейшие логистические склады, парки и операторы, на которых эта функция выполнялась наиболее дешевым способом. сказал он

Сейчас, добавил Александр Лебедев, в условиях увеличения рисков требуется перестроить бизнес-процесс.

Таким образом, что риск физического уничтожения товара снижается, но при этом увеличиваются сроки доставки товара и стоимость его обработки заявил эксперт

При этом, отметил Лебедев, потребитель российской электронной торговли очень избалован.