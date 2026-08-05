Эксперт предупредил о возможном росте срока доставки товаров у маркетплейсов Эксперт Хачатурян: срок доставки товаров у маркетплейсов может увеличиться

Москва5 авг Вести.Перенос части товаров российских маркетплейсов на склады в другие регионы может увеличить сроки доставки, но не критично. Такое мнение выразил ИС "Вести" заявил доцент кафедры стратегического и инновационного развития Финансового университета при правительстве РФ Михаил Хачатурян.

Он подчеркнул, что речь идет об увеличении сроков доставки до 3-4 дней.

Ну, сроки доставки могут увеличиться, вряд ли они будут сильно увеличиваться, поскольку еще раз, скорее всего, да, склады будут располагаться в максимально на таком минимальном удалении от тех зон, которые подвергаются наибольшему воздействию противника, поэтому, скорее всего, да. Здесь говорить очень сложно, поскольку надо понимать географию, куда будет перемещаться, ну, тоже вряд ли больше, чем на там 3-4 дня с точки зрения времени доставка может вырасти пояснил Хачатурян

Ранее в Wildberries оптимизировали маршруты поставок товаров.

Также сообщалось, что маркетплейс возводит в Казахстане складские комплексы в Астане и Алма-Ате суммарной площадью около 260 тыс. кв. м.