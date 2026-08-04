В Казахстане рассказали о строительстве складов Wildberries Маркетплейс Wildberries строит в Казахстане 260 тыс. кв. м складских площадей

Москва4 авг Вести.Маркетплейс Wildberries (WB) возводит в Казахстане складские комплексы в Астане и Алма-Ате суммарной площадью около 260 тыс. кв. м. Ввести объекты в эксплуатацию планируется в первом квартале 2027 года, сообщил на брифинге министр торговли и интеграции республики Арман Шаккалиев.

То, что касается текущей ситуации, насколько известно, порядка 46 тыс. кв. метров - это арендованные площади. В первом квартале следующего года в Алма-Ате порядка 160 тыс. квадратных метров, компания ведет строительные работы и в Астане - 100 тыс. кв. метров. Это планы по развитию местного филиала Wildberries рассказал Шаккалиев, отвечая на вопрос о возведении складов маркетплейса в республике

Министр уточнил, что строительные работы ведутся уже несколько лет. По данным правительства Казахстана, объем вложений составляет 47,7 млрд тенге (100,9 млн долларов). Шаккалиев также отметил, что Wildberries не обращалась к властям страны с просьбой об открытии дополнительных складских объектов.

Информация о строительстве появилась на фоне участившихся ударов украинских беспилотников по объектам маркетплейса в центральной части России - атаки продолжаются с конца июля. Последняя крупная атака затронула склад WB во Владимирской области, где площадь возгорания достигла 100 тыс. кв. м.

Ранее, 29 июля, "Коммерсант" сообщал, что Wildberries подыскивает складские помещения в Казахстане. По словам одного из собеседников издания, компания намерена занять все доступные в республике склады с учетом в целом ограниченного предложения.