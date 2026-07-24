Ким рассказала об ударах по Wildberries в Петербурге, Ленобласти и Симферополе

Глава Wildberries рассказала об атаках на логистические центры 24 июля Ким рассказала об ударах по Wildberries в Петербурге, Ленобласти и Симферополе

Москва24 июл Вести.Основатель Wildberries и глава RWB Татьяна Ким рассказала о последствиях ударов по логистическим комплексам компании.

Как следует из сообщения, опубликованного Татьяной Ким в своем Telegram-канале, в пятницу, 24 июля, были атакованы логистические комплексы в Шушарах (Санкт-Петербург), Уткиной Заводи (Ленинградская область) и Симферополе.

Утверждается, что часть площадей и товаров удалось сохранить.

Благодарю наших сотрудников, наших героев – на всех складах была проведена оперативная эвакуация. Мы уделяем большое внимание безопасности, что дает свои результаты – по предварительным данным, пострадавших нет говорится в заявлении

В настоящее время идет работа по ликвидации последствий атаки.

Ким отметила, что усилия компании направлены на перераспределение товаров по складам для их более удобной оборачиваемости. Работа ведется в круглосуточном режиме.

Ранее сообщалось, что Следком возбудил уголовное дело по статье о теракте после атаки ВСУ на гражданские объекты в Ленинградской области, в том числе логистический центр.