Москва22 июл Вести.Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на объекты гражданской инфраструктуры и сотрудников Wildberries является актом международного терроризма, заявила журналистам основатель компании, глава RWB Татьяна Ким.

Атака Украины на объекты гражданской инфраструктуры, обычных граждан, наших сотрудников - акт международного терроризма сказала Ким журналистам

Ночью 22 июля украинские беспилотники атаковали логистические центры Wildberries в Краснодаре и Невинномысске Ставропольского края. Работников складов оперативно эвакуировали.

Это не первая атака на логистические центры Wildberries. Ночью 18 июля украинские беспилотники ударили по комплексам компании в Котовске Тамбовской области и Электростали Московской области. В Котовске погибли семь сотрудников ночной смены и 25 получили ранения, в Электростали – один погиб и 36 пострадали.