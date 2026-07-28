Глава ВСС Уфимцев: срок поставки автозапчастей в Россию увеличился до 45 дней

Российских автомобилистов предупредили о сложностях из-за конфликта США и Ирана Глава ВСС Уфимцев: срок поставки автозапчастей в Россию увеличился до 45 дней

Москва28 июл Вести.Сроки поставки автозапчастей в Россию из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) значительно выросли на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Об этом в беседе с "Известиями" сообщил председатель Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев.

Серьезная ситуация вокруг Ирана и закрытие Ормузского пролива на какое-то время практически парализовали один из основных хабов по доставке запасных частей для многих марок автомобилей - Арабские Эмираты. Через ОАЭ в Россию шло много деталей по параллельному импорту пояснил глава ВСС

Сейчас, по его словам, доставка автозапчастей занимает от 30 до 45 дней, а транспортировка сложной электроники, фар и негабаритных деталей — около 10 дней, за счет использования авиаперевозок.

Уфимцев добавил, что изменение логистики также негативно отразилось на процессе ремонта машин по ОСАГО.

Верховный суд РФ 21 июля подтвердил право водителей не возить с собой бумажный полис ОСАГО.