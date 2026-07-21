Верховный суд подтвердил право водителей не возить с собой бумажный полис ОСАГО Верховный суд России отменил штраф водителю за отсутствие бумажного ОСАГО

Москва21 июл Вести.Водитель имеет право не возить с собой страховой полис ОСАГО в бумажном виде, если у него имеется электронная версия документа, постановил Верховный суд России. С решением высшей судебной инстанции ознакомился ТАСС.

Согласно материалам дела, жителя Свердловской области Михаила Лопатина, ехавшего 19 октября 2024 года на автомобиле Lada 219120 по своим делам, остановил инспектор ГИБДД и попросил предъявить документы. У водителя был полис ОСАГО, но он не имел документа при себе в бумажном виде. В результате водителю выписали протокол по статье КоАП РФ об управлении транспортным средством водителем, не имеющим при себе страхового полиса обязательного страхования гражданской ответственности. Лопатина оштрафовали на 500 рублей.

Однако принципиальный мужчина обжаловал это решение и в результате дошел до Верховного суда. Тот установил, что у Лопатина на момент остановки его инспектором ГИБДД имелся действующий страховой полис, поэтому в действиях водителя состав административного правонарушения отсутствует.

Таким образом, постановление инспектора ДПС ОВ ГИБДД МО МВД России "Алапаевский" от 19 октября 2024 года в отношении Лопатина М. П. по делу об административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 12.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, подлежит отмене говорится в решении Верховного суда России

Установлено, что водители больше не обязаны возить с собой бумажные копии электронных полисов ОСАГО, а инспекторы ГИБДД должны проверять наличие страховки в базах данных.