Автоюрист: ущерб от падения дерева на машину могут возместить коммунальщики

Автоюрист: ОСАГО не предусматривает компенсацию за падение дерева на машину Автоюрист: ущерб от падения дерева на машину могут возместить коммунальщики

Москва27 апр Вести.Полис обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) не предусматривает возмещения ущерба за падение дерева на автомобиль, однако есть возможность получить компенсацию от коммунальной организации, которая отвечает за участок с упавшим деревом. Об этом ИС "Вести" рассказал автоюрист Лев Воропаев.

Он обратил внимание, что деревья растут на участках, подконтрольных управляющим компаниям или муниципалитетам.

У нас возможно получить возмещение от организации, кому принадлежит соответствующий земельный участок, где произрастает дерево, если это дерево было каким-либо больным, то есть своевременно эта организация либо муниципалитет не принял меры по тому, чтобы убрать это дерево, обрезать соответствующую ветку, в связи с гнилостью, например, этого растения, и тогда этот ущерб возмещают они подчеркнул Воропаев

Эксперт отметил, что если возникает спор в определении ответственности за участок, то вызывается кадастровый инженер.

Непосредственно это идет выяснение в судебном заседании, да, назначается соответствующая экспертиза и определяется точка, координаты, и дальше устанавливается земельный участок, кому принадлежит, и, соответственно, таким образом устанавливается ответчик, то есть.. организация либо государственная структура, которая отвечает за содержание вот этих зеленых насаждений, и они, если суд удовлетворяет исковое заявление, возмещают причиненный ущерб отметил автоюрист

Чтобы получить компенсацию и начать судебное разбирательство, на место происшествия необходимо вызвать сотрудников полиции, подчеркнул автоюрист.

Они составляют протокол осмотра. Опрашивают пострадавшего гражданина, делают фотоснимки, и дальше обычно выносится постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, гражданин проводит оценку причиненного ущерба сказал Воропаев

Ранее эксперт также сообщал, что для владельцев полиса КАСКО компенсация за падение дерева на автомобиль предусмотрена.