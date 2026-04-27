Москва27 апрВести.Полис обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) не предусматривает возмещения ущерба за падение дерева на автомобиль, однако есть возможность получить компенсацию от коммунальной организации, которая отвечает за участок с упавшим деревом. Об этом ИС "Вести" рассказал автоюрист Лев Воропаев.
Он обратил внимание, что деревья растут на участках, подконтрольных управляющим компаниям или муниципалитетам.
У нас возможно получить возмещение от организации, кому принадлежит соответствующий земельный участок, где произрастает дерево, если это дерево было каким-либо больным, то есть своевременно эта организация либо муниципалитет не принял меры по тому, чтобы убрать это дерево, обрезать соответствующую ветку, в связи с гнилостью, например, этого растения, и тогда этот ущерб возмещают ониподчеркнул Воропаев
Эксперт отметил, что если возникает спор в определении ответственности за участок, то вызывается кадастровый инженер.
Непосредственно это идет выяснение в судебном заседании, да, назначается соответствующая экспертиза и определяется точка, координаты, и дальше устанавливается земельный участок, кому принадлежит, и, соответственно, таким образом устанавливается ответчик, то есть.. организация либо государственная структура, которая отвечает за содержание вот этих зеленых насаждений, и они, если суд удовлетворяет исковое заявление, возмещают причиненный ущерботметил автоюрист
Чтобы получить компенсацию и начать судебное разбирательство, на место происшествия необходимо вызвать сотрудников полиции, подчеркнул автоюрист.
Они составляют протокол осмотра. Опрашивают пострадавшего гражданина, делают фотоснимки, и дальше обычно выносится постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, гражданин проводит оценку причиненного ущербасказал Воропаев
Ранее эксперт также сообщал, что для владельцев полиса КАСКО компенсация за падение дерева на автомобиль предусмотрена.