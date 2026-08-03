Москва3 авг Вести.Отдельные категории граждан России вправе получить компенсацию в размере 50% стоимости полиса ОСАГО - это федеральная льгота. В некоторых регионах предусмотрены дополнительные меры поддержки: например, в Москве инвалиды могут рассчитывать на добавочную выплату из городского бюджета. Об этом в беседе с RT сообщила руководитель проекта Народного фронта "За права заемщиков" Евгения Лазарева.

Право на эту компенсацию имеют инвалиды любой группы, дети-инвалиды и их законные представители (опекуны, попечители), а также родители или усыновители детей с инвалидностью. Для того чтобы получить эту выплату, в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (ИПРА) должна быть запись, что человеку необходим автомобиль по медицинским показаниям подчеркнула собеседница RT

По ее словам, сам по себе статус инвалида без такой формулировки права на выплату не дает. Условия региональной поддержки специалист порекомендовала уточнять отдельно - в местном отделении СФР, МФЦ или на региональном портале госуслуг.

Компенсацию может получить тот, кто лично оплатил полис и указан в договоре как страхователь (владелец). Если полис оформлял представитель, он тоже имеет право на выплату, но должен быть вписан в полис как водитель пояснила эксперт

Лазарева обратила внимание, что компенсация не бессрочна: она предоставляется лишь на один автомобиль в течение календарного года и не распространяется на другие виды автострахования, в том числе каско. Кроме того, в полисе ОСАГО может значиться не более трех водителей - сам инвалид (или его представитель) и максимум еще два человека. Полисы с неограниченным числом водителей под льготу не подпадают, а сам договор должен действовать на момент обращения в страховую компанию.

Получить выплату, по словам аналитика, можно двумя способами. При беззаявительном порядке компенсацию перечисляют тем, кто при оформлении полиса указал свой СНИЛС, а в государственных базах (Федеральный реестр инвалидов, ЕГИССО) уже есть данные об инвалидности, записи в ИПРА и привязанном банковском счете. В этом случае Социальный фонд проверяет сведения и переводит деньги автоматически - обычно на ту же карту, куда поступает пенсия.

В завершение собеседница RT отметила, что при нехватке каких-либо данных в системах вступает в силу заявительный порядок. По ее словам, такое возможно, если, к примеру, страховая компания не передала сведения, отсутствуют реквизиты счета или запись в ИПРА появилась совсем недавно. Подать заявление на компенсацию, как пояснила эксперт, можно через портал "Госуслуги", лично обратившись в клиентскую службу СФР либо в МФЦ.