Москва16 июлВести.Автомобильный юрист Лев Воропаев в беседе с "Российской газетой" рассказал, что заправиться на АЗС без очереди смогут имеющие инвалидность граждане, экстренные и оперативные службы.
Речь идет об инвалидах I и II групп, детях-инвалидах, а также об участниках ВОВ и гражданах, имеющих звания Героя СССР и Героя России.
Это инвалиды I и II групп, дети-инвалиды. И те, кто их сопровождает, но только если ребенок фактически находится в салоне автомобиля. Участники Великой Отечественной войны, Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы. Это закреплено в указе президента РФ №1157 от 2 октября 1992 года (с изменениями 2021 года)перечислил юрист
Эксперт подчеркнул, что недостаточно наклеить на стекло знак "Инвалид" и для заправки без очереди придется предъявить справку медико-социальной экспертизы или удостоверение.
Он напомнил, что вне очереди обслуживается транспорт экстренных и оперативных служб. Однако на федеральном уровне нормы, которая прямо говорила бы об этом, нет. По словам Воропаева, на практике приоритет закрепляется через госконтракты ведомств с сетями АЗС или через региональные нормативные акты.
Ранее сообщалось, что в 13 субъектах России зафиксировано заметное сокращение очередей на автозаправочных станциях и улучшение ситуации с доступностью топлива.