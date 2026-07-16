Автоюрист рассказал, кто имеет право заправляться на АЗС без очереди

Автоюрист пояснил, кто может заправиться на АЗС без очереди Автоюрист рассказал, кто имеет право заправляться на АЗС без очереди

Москва16 июл Вести.Автомобильный юрист Лев Воропаев в беседе с "Российской газетой" рассказал, что заправиться на АЗС без очереди смогут имеющие инвалидность граждане, экстренные и оперативные службы.

Речь идет об инвалидах I и II групп, детях-инвалидах, а также об участниках ВОВ и гражданах, имеющих звания Героя СССР и Героя России.

Это инвалиды I и II групп, дети-инвалиды. И те, кто их сопровождает, но только если ребенок фактически находится в салоне автомобиля. Участники Великой Отечественной войны, Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы. Это закреплено в указе президента РФ №1157 от 2 октября 1992 года (с изменениями 2021 года) перечислил юрист

Эксперт подчеркнул, что недостаточно наклеить на стекло знак "Инвалид" и для заправки без очереди придется предъявить справку медико-социальной экспертизы или удостоверение.

Он напомнил, что вне очереди обслуживается транспорт экстренных и оперативных служб. Однако на федеральном уровне нормы, которая прямо говорила бы об этом, нет. По словам Воропаева, на практике приоритет закрепляется через госконтракты ведомств с сетями АЗС или через региональные нормативные акты.

Ранее сообщалось, что в 13 субъектах России зафиксировано заметное сокращение очередей на автозаправочных станциях и улучшение ситуации с доступностью топлива.