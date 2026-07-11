Скорые в Липецкой области будут заправлять в приоритетном порядке В Липецкой области спецтранспорт получит приоритет на АЗС "Роснефти"

Москва11 июл Вести.В Липецкой области во время действия режима выдачи топлива по четным и нечетным числам устанавливается приоритет для спецтранспорта: автомобилей скорой помощи, МЧС, коммунальных служб, общественного транспорта, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

Для них определен перечень номеров и адресов АЗС "Роснефти", где приоритетное обслуживание производится с 7.00 до 10.00 и с 17.00 до 20.00 написал он в мессенджере MAX

В эти часы АЗС будут заправлять только машины сфер, обеспечивающих жизнедеятельность региона, указал губернатор.

Временный порядок отпуска бензина на АЗС по схеме четных и нечетных дней начал действовать в Липецкой области с 11 июля. Речь идет о продаже топлива на АЗС сетей "Роснефть", "Лукойл", "Газпром" и "Тебойл". На АЗС других сетей и брендов отпуск топлива будет осуществляться без учета этого правила. Новый порядок не распространяется на дизельное топливо.