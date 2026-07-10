Системы мониторинга бензина на АЗС будут доступны в Липецкой области

В Липецкой области открывают доступ к системам мониторинга бензина на АЗС Системы мониторинга бензина на АЗС будут доступны в Липецкой области

Москва10 июл Вести.Доступ к двум системам мониторинга наличия бензина на автозаправочных станциях открывают в Липецкой области, сообщил в MAX губернатор Игорь Артамонов.

Первая система пока предоставляет данные о бензине на АЗС в Липецке, однако в ближайшее время появятся данные о заправках по всему региону.

Первая основана на данных волонтеров, предоставляющих информацию с АЗС сетей "Роснефть", "Лукойл", "Тебойл" и "Газпром" говорится в публикации

Вторая система основана на автоматической агрегации данных из независимых открытых источников: сервисов мониторинга АЗС и топливных платежных сервисов с дополнением в видео сообщений с мест.

Все эти сведения сводятся воедино с помощью ИИ-аналитики, также отсеиваются противоречивые данные.

Игорь Артамонов подчеркнул, что система работают в тестовом режиме и между изменением фактической ситуации на заправках и обновлением данных в системах будет определенная задержка.

Тем не менее поступающие замечания и предложения будут собираться и учитываться при доработке сервисов.