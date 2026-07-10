Чат-бот, отображающий наличие бензина на АЗС Липецкой области, дал сбой Артамонов сообщил о сбое части системы мониторинга наличия бензина на АЗС

Москва10 июл Вести.Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что из-за большого количества запросов часть системы мониторинга наличия бензина на АЗС региона дала сбой.

Информацию об этом он разместил у себя в MAX.

При этом в первые же минуты после запуска нагрузка на бот превысила несколько тысяч запросов. Из-за такого количества одновременных обращений возможны временные перебои в его работе сказано в сообщении

Сервисы мониторинга по ссылкам – карта и таблица докладов волонтеров – работают в штатном режиме.

Глава субъекта заверил, что программисты работают над увеличением производительности сервиса.

Ранее Артамонов сообщал о запуске двух систем мониторинга.

Первая пока работает только по Липецку и отображается в виде таблицы. При необходимости можно переключиться на отображение на карте. Она основана на данных волонтеров, предоставляющих информацию с АЗС сетей "Роснефть", "Лукойл", "Тебойл" и "Газпром". В будущем ее запустят в муниципалитетах.

Вторая система агрегирует данные из независимых открытых источников - сервисов мониторинга АЗС и топливных платежных сервисов. Она дополняется сообщениями с мест и работает автоматически, а ИИ-аналитика сводит все источники воедино и отсеивает противоречивые данные. Информация оперативно обновляется и отображается на карте по АЗС всех основных сетей региона.