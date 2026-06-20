Артамонов: в Липецкой области ситуация с ценами на бензин мониторится ежедневно

В Липецкой области следят за ценами на бензин на заправках Артамонов: в Липецкой области ситуация с ценами на бензин мониторится ежедневно

Москва20 июн Вести.Контроль розничных цен на топливо и проверку обращений жителей по отдельным автозаправкам обсудили глава Липецкой области с руководителем местного управления федеральной антимонопольной службы Ириной Поткиной. Об этом губернатор Игорь Артамонов написал в мессенджере МАХ.

По его словам, поставки топлива в Липецкую область продолжаются. Топливом обеспечиваются машины скорой помощи, общественный транспорт, коммунальные предприятия и социальные учреждения.

По мнению губернатора сейчас важно не допустить необоснованного роста стоимости топлива на АЗС.

Работаем с операторами рынка и муниципалитетами, чтобы топливо поступало на АЗС, а ценообразование оставалось обоснованным говорится в сообщении

Ситуация с ценами на бензин находится на ежедневном мониторинге. Обращения жителей по поводу цен на заправках цен будут оперативно рассматриваться.