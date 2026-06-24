В Липецкой области ввели ограничения на продажу бензина Ограничения на продажу бензина введены в Липецкой области

Москва24 июн Вести.С 24 июня на территории Липецкой области вводятся ограничения на продажу бензина, сообщил в мессенджере MAX губернатор Игорь Артамонов.

Ограничения будут действовать до 28 июня включительно. Их могут пересмотреть раньше, исходя из динамики поставок горючего и ситуацией на автозаправочных станциях.

Приняли решение о временном порядке отпуска бензина на АЗС Липецкой области … АИ-92 и АИ-95 будут отпускаться физическим лицам в объеме не более 30 литров на один автомобиль говорится в заявлении

Глава региона отметил, что ограничения не коснутся дизельного топлива. Заправка будет осуществляться только в бак, в канистры и бочки горючее заливать не будут.

Игорь Артамонов подчеркнул, что скорая помощь, общественный транспорт, коммунальные и оперативные службы обеспечиваются отдельно.