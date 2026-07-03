В ГД призвали автовладельцев потерпеть очереди на АЗС, отметив, что топливо есть Глава комитета ГД по транспорту призвал автомобилистов потерпеть очереди на АЗС

Москва3 июл Вести.Председатель думского комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичев призвал владельцев авто потерпеть очереди на АЗС и отметил, что на них есть любое топливо.

В беседе с изданием "Подъем" он отметил, что жалоб от водителей, оштрафованных за стояние в очередях на АЗС, не приходило и он ничего об этом не слышал.

Я считаю, что всем надо просто потерпеть – и все будет нормально. На заправках все есть сказал Москвичев

Он рассказал, что накануне проверил заправки в двух областях, и указал, что нужно постоять в очередях, а на АЗС есть и дизельное топливо, и бензин.