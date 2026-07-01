В ЛДПР призвали оперативно менять логистику поставок топлива в РФ ЛДПР призывает направить мощности малых НПЗ на внутренний рынок

Москва1 июл Вести.В России необходимо оперативно менять логистику поставок топлива, перенаправляя его в регионы, где фиксируют дефицит. Об этом ИС "Вести" заявил председатель ЛДПР Леонид Слуцкий.

Он отметил, что в некоторых регионах наблюдаются очереди на заправках. При этом запасы бензина в РФ на данный момент составляют порядка 1,7 млн тонн и лишь незначительно уступают уровню аналогичного периода прошлого года.

Необходимо оперативно, в ручном режиме менять логистику поставок и перенаправлять топливо в регионы, где фиксируется дефицит. Одновременно следует создавать дополнительные резервы в субъектах с высокой сезонной нагрузкой - прежде всего на юге России, в курортных и сельскохозяйственных регионах сказал глава ЛДПР

Слуцкий также заявил о поддержке ограничения экспорта дизельного топлива и призвал направить мощности малых НПЗ прежде всего на внутренний рынок.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что дефицит топлива в стране некритичен.