Володин: ситуация с топливом в регионах меняется на глазах

Володин заявил об изменении ситуации с топливом в регионах к лучшему Володин: ситуация с топливом в регионах меняется на глазах

Москва23 июл Вести.Ситуация с обеспечением регионов России горюче-смазочными материалами "меняется на глазах". Где-то начались поставки топлива сельскохозяйственным предприятиям. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, необходимо сделать все, чтобы преодолеть ситуацию с нехваткой топлива.

Ситуация меняется на глазах в регионах. Мы через обратную связь видим - начались поставки топлива и сельхозпредприятиям, и лимиты увеличиваются, где-то отменяются более жесткие нормы сказал Володин

Председатель Госдумы подчеркнул, что ни в коем случае нельзя, чтобы напряжение пришло в общество.

22 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что принятые правительством России меры по стабилизации топливного рынка в стране сработали, ситуация стабилизируется во многих регионах.