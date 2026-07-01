Матвиенко: ситуацию с топливом в России удастся исправить

Матвиенко призвала не драматизировать ситуацию с топливом в РФ Матвиенко: ситуацию с топливом в России удастся исправить

Москва1 июл Вести.Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала непростой ситуацию с обеспечением горюче-смазочными материалами в России, однако выразила уверенность, что правительство сможет решить эту проблему.

По ее словам, необходимые меры, которые позволят выйти из сложившейся ситуации, уже принимаются.

Она напомнила, что президент России Владимир Путин 28 июня провел в Кремле совещание по вопросам снабжения топливом регионов России, а рабочая группа под руководством вице-премьера РФ Александра Новака ищет решения для стабилизации рынка на ежедневной основе.

Меры принимаются, я не буду детали сейчас раскрывать. Мы выйдем из этой сложной ситуации, которую нам создает понятно кто: и специально создает сказала Матвиенко на заседании Совета Федерации в среду

В этой связи она также поручила своему первому заместителю Андрею Яцкину и комитету Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию держать на особом контроле обеспечение дизельным топливом агропромышленного комплекса.

Комментируя слова о трудностях с обеспечением горюче-смазочными материалами председатель Совета Федерации призвала "не драматизировать, не охать-ахать, а вместе искать решение".

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о готовности РФ импортировать топливо.