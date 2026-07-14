Эксперт назвала шаги, которые помогут избежать дефицита топлива в регионах РФ Эксперт обозначила способы для предотвращения дефицита топлива в субъектах РФ

Москва14 июл Вести.Жесткое административное управление поставками топлива и создание единого центра, контролирующего ценообразование, помогут в дальнейшем избежать дефицита топлива на российских автозаправочных станциях. Такое мнение в интервью ИС "Вести" высказала эксперт топливного рынка Анастасия Бунина.

По ее словам, необходима прямая корреляция биржевой стоимости топлива с ценой для конечного потребителя.

В первую очередь, должно быть достаточно жесткое административное управление поставками и какой-то единый центр, который бы четко коррелировал ценообразование, которое обеспечивает вертикально-интегрированные структуры. Соответственно, должна быть прямая корреляция с биржевой стоимостью для конечного потребителя. И фактически зависимость розничной цены от оптовой цены сообщила эксперт

На сегодняшний день ситуация на российском топливном рынке находится на ручном управлении, подчеркнула она.

Успели все заметить, что на федеральных сетях, которые имеют прямое отношение к вертикально-интегрированным компаниям, цена значительно ниже, чем у независимых АЗС. Это о том, что вертикально-интегрированные структуры получили четкое указание от правительства не поднимать цены добавила Бунина

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что украинские удары по гражданской инфраструктуре России создают определенные трудности с нефтепродуктами в стране, однако ситуация вскоре выправится. По его словам, у России сформирована мощная и надежная основа энергетики.