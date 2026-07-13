Москва13 июлВести.Удары ВСУ по гражданской инфраструктуре России создают определенные трудности с нефтепродуктами в стране, однако ситуация вскоре выправится. Об этом на форуме Народного фронта "Все для Победы! Все для России!" заявил президент РФ Владимир Путин.
По его словам, у России сформирована мощная и надежная основа энергетики.
Да, они создают нам в моменте, что называется, определенные проблемы с нефтепродуктами. Думаю, постепенно ситуация будет выправлятьсясказал российский лидер
Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что в июле в Россию начнут поступать импортные нефтепродукты. Такой шаг призван стабилизировать обстановку на отечественном топливном рынке.