В ЛДПР предложили открыть малые НПЗ в регионах России

ЛДПР предлагает запустить малые НПЗ в регионах РФ В ЛДПР предложили открыть малые НПЗ в регионах России

Москва1 июл Вести.Необходимо направить мощности малых и модульных нефтеперерабатывающих предприятий на внутренний рынок. Об этом ИС "Вести" заявил председатель ЛДПР Леонид Слуцкий.

Он отметил, что малые НПЗ не смогут заменить крупные, однако способны закрыть некоторые оперативные задачи.

Необходимо оценить возможности уже действующих малых НПЗ и направить их мощности прежде всего на внутренний рынок – для обеспечения сельского хозяйства, коммунального комплекса и промышленности сказал Слуцкий

Парламентарий подчеркнул, что при этом требования к качеству и безопасности топлива должны быть соблюдены в полном объеме.

Ранее в правительстве РФ сообщили, что российские НПЗ работают на максимальной загрузке, рынок насыщается топливом.