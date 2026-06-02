Москва2 июнВести.Депутаты фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесли в Госдуму законопроект, обязывающий компании, которые добывают рыбу на Дальнем Востоке, поставлять часть улова на внутренний рынок — до полного насыщения регионального спроса. Копия документа имеется в распоряжении РИА Новости.
Поправки предлагается внести в закон "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов". Согласно пояснительной записке, вводится понятие квот добычи для обеспечения продовольственной доступности населения субъектов ДФО. Распределяться эти квоты будут среди пользователей водными биоресурсами в порядке, установленном правительством РФ.
Предполагается, что такой порядок определит объемы квот, перечень видов (в первую очередь минтай, треска, тихоокеанская сельдь, камбала, навага), требования к претендентам, а также механизмы контроля и ответственность за нарушения.
Как пояснил Леонид Слуцкий, Дальний Восток дает стране 75% всей выловленной рыбы, но местные жители зачастую не могут позволить ее себе — львиная доля улова уходит на экспорт.
"ЛДПР считает, что добытая рыба в первую очередь должна оставаться в регионе, и только излишки могут идти на экспорт", — добавил парламентарий.