Москва4 мая Вести.Россия вынуждена поставлять за рубеж значительную часть минтая и сельди, поскольку внутренний рынок не может потребить весь объем улова. Об этом рассказал председатель Рыбного союза Александр Панин.

В интервью NEWS.ru он поделился, что структура вылова на протяжении последних десятилетий остается практически неизменной: около 80% добычи приходится на 8-10 видов, прежде всего на минтай и сельдь.

Минтай – 40% вылова, сельдь – 10%. Мы добываем около 2 млн тонн минтая ежегодно, а съедаем порядка 300 тыс. тонн продукции (в сырье – не более 600 тыс. тонн). Излишки необходимо экспортировать, выполняя задачу правительства по увеличению экспортной выручки отметил Панин

Он добавил, что аналогичная ситуация наблюдается и с другими биоресурсами. В частности, значительная часть добываемого краба почти полностью отправляется за границу, тогда как импорт, напротив, формирует разнообразие рыбной продукции на внутреннем рынке.

В феврале объем поставок отечественной продукции из минтая на внутренний рынок достиг исторического максимума в 271 тыс. тонн.