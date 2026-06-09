Глава ВАРПЭ Зверев: цены на рыбу в России растут из-за снижения вылова

Глава ассоциации рыбохозяйственных предприятий объяснил рост цен на рыбу в РФ Глава ВАРПЭ Зверев: цены на рыбу в России растут из-за снижения вылова

Москва9 июн Вести.В 2026 году в России цены на рыбу выросли на 19%, это объясняется снижением вылова, заявил руководитель Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев.

Вылов в прошлом году был не такой "хороший" сказал Зверев, отвечая на вопрос о росте цен

По его словам, которые приводит "Комсомольская правда", в целом вылов рыбы в прошлом году снизился на 230 тысяч тонн.

Глава ВАРПЭ подчеркнул, что в 2025 году рост вылова фиксировался по минтаю, сельди и лососю. При этом сильно сократился вылов иваси из-за гидрологии северо-западной части Тихого океана, вылов трески и мойвы упал из-за запрета промысла.

Зверев также связал рост стоимости рыбы с особенностями ценообразования: цена формируется не на основе статистики вылова в прошлом, а на представлениях участников рынка о вылове сейчас.

В числе остальных факторов, формирующих цены на рыбу, глава ВАРПЭ назвал загруженность предприятий кредитами, стоимость рабочей силы, количество подвижного состава в портах и стоимость перевозки груза.

Федеральная антимонопольная служба России 20 мая предложила сделать ценообразование на рынке рыбной продукции более прозрачным. Уточняется, что это необходимо для сдерживания цен.