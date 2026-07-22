В МГУ рассказали о естественном факторе, повлиявшем на рост цен на мойву

В МГУ заявили, что на подорожание мойвы повлиял естественный фактор В МГУ рассказали о естественном факторе, повлиявшем на рост цен на мойву

Москва22 июл Вести.Старт промышленного лова приведет к снижению стоимости мойвы, промысел начнется, как только завершится цикл естественного сокращения популяции.

Об этом ИС "Вести" заявил профессор, заведующий кафедрой ихтиологии биологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Александр Касумян.

Промышленный вылов атлантической мойвы прекратился в 2024 году. На прилавках распродаются остатки, заготовленные до остановки промысла. Поставки свежего улова вскоре возобновятся, отметил специалист.

Мойва - короткоцикловая рыба. Поэтому она способна и к быстрым падениям численности, и к быстрому восстановлению. Поэтому вот этот временный запрет должен привести к тому, что в следующем году или максимум через год мы увидим уже другую ситуацию с мойвой пояснил Касумян

Кета и нерка стали "самыми подешевевшими" видами рыбы. В РФ впервые за десятилетие обновили государственный стандарт на рыбные консервы.