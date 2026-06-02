Москва2 июн Вести.Редкую рыбу нашли ученые Южного филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства в Таганрогском заливе Азовского моря, сообщает пресс-служба института.

Крупный экземпляр морского петуха общей длиной 76 см и массой 3,2 кг был пойман в районе пос. Седово (Донецкая Народная Республика) в Таганрогском заливе. Эта эффектная ярко окрашенная рыба является обычным обитателем Черного моря, иногда летом отмечается в южной части Азовского моря, но для Таганрогского залива ее находка является безусловным феноменом говорится в сообщении

Соленость в Таганрогском заливе выросла более чем в два раза, в Азовском море - в полтора раза. Из-за этого черноморские креветки, рапаны, скафарки и мидии вошли в состав базовых объектов промысла в Азовском море.

Естественный ареал морского петуха – прибрежные воды северо-восточной Атлантики от Западной Сахары на юге до Норвегии на севере. Встречается в Северном, Средиземном, Мраморном и Чёрном морях. Однако теперь, когда солёность Азовского моря растет, рекорды, естественный пресноводный барьер для распространения морского петуха исчезает.