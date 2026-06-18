В акватории Черного и Азовского морей фиксируют большое количество медуз Медузы заполонили береговые зоны Черного и Азовского морей

Москва18 июн Вести.Массовые скопление медуз фиксируют в акватории Черного и Азовского морей. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Массовые скопления медуз образовались на фоне роста солености вод Азовского моря. Если в середине 2000-х показатель составлял около 9‰, то к 2024 году он вырос примерно до 15% говорится в сообщении

В Черном море количество медуз увеличивается из-за обилия кормовой базы и усиления течений, которые выбрасывают морских существ к береговой линии.

Обилие медуз наблюдается в Крыму, в районе поселка и в селе Прибрежное. В Краснодарском крае много медуз на курорте Лазаревское. Местные жители отмечают, что в этом году беспозвоночные появились раньше. Обычно "медузное желе" наблюдается ближе к середине июля-началу августа.