Москва3 авг Вести.В Амурский залив, к берегам Владивостока, пришли гигантские медузы ропилемы, или корнероты, написал в своем Telegram-канале президент Федерации подводного спорта Приморского края Дмитрий Анашкин.

Он также опубликовал видео, на котором крупная медуза запечатлена во Владивостоке, у берегов острова Попова.

В комментарии РИА Новости он рассказал, что пока их мало – сейчас только начало миграции.

В этом году первая, которую я встретил, … в диаметре купола около 35 сантиметров. В прошлые годы я встречал более крупные экземпляры этой медузы – около 70 сантиметров в диаметре рассказал Анашкин

По его словам, опасности для человека ропилемы не представляют, однако голыми руками их лучше не трогать: там очень слабый токсин, но он есть.

Этот вид медуз обитает у побережья Китая, Кореи и Японии. В Приморье они появляются в теплое время года. Медузы ропилемы скапливаются в закрытых бухтах Владивостока, куда их заносит течение.