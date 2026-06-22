Москва22 июн Вести.Тропические виды акул чаще стали встречаться в Приморье на фоне глобального изменения климата, объяснил ИС "Вести" ведущий научный сотрудник Института океанологии им. П. Ширшова РАН, кандидат биологических наук Филипп Сапожников.

В районе острова Путятин вблизи Владивостока рыбаки выловили трехметровую акулу-мако.

Основная ее добыча — мелкие океанические рыбы: сардины, скумбрии, реже — анчоусы. По словам заведующего сектором оперативных прогнозов условий среды и промысла лаборатории промысловой океанографии Тихоокеанского филиала ГНЦ РФ ФГБНУ "ВНИРО" ("ТИНРО") Дмитрия Антоненко, хищник агрессивный и может нападать, но сам человек не является объектом его питания.

Рыбаки ранее достали из воды особей весом около 130 килограммов. Обитателей тропических вод у берегов Приморья начали встречать с начала двухтысячных. Причина, как отмечают ученые, — в глобальном изменении климата.

За последние 20 лет вода в Приморье потеплела в среднем. Это очень усредненные данные — на 1,2 - 1,7 градуса. То есть это незначительное потепление, но для некоторых морских организмов, в том числе для определенных видов стайных рыб, это существенно. Лето наступает раньше, длится дольше. Рыба приходит, и за ней приходят акулы. То есть, расширение [ареала] тропических и субтропических видов акул на север связано с потеплением моря и с более ранним началом лета пояснил Сапожников

У одной особи акулы-мако - от двух до трех тысяч зубов, расположенных в несколько рядов. Игольчатые и крючкообразные зубы предотвращают побег жертвы. Мако может двигаться со скоростью около 70 км/ч, в случае острой необходимости — до 110, и выпрыгивать из воды на высоту до 6 метров.