Москва28 июл Вести.Примерно с 2000-х годов в связи с потеплением климата и антропогенной деятельностью человека в Волге здесь появились экзотические для этих мест рыбы, в частности, обитатели морей. А у эндемичных щук и судаков поменялся рацион питания. Об изменениях в жизни волжских рыб МК.RU рассказал специалист Института биологии внутренних вод имени И.Д.Папанина РАН Дмитрий Карабанов.

За десятки лет биологи выловили в волжских водах более 48 тысяч экземпляров рыб на 143 станциях. Их принадлежность к определенному виду оценивали по внешним признакам и по ДНК. Чужеродных видов среди них оказалось 17, примерно половина от всех массовых видов. Большинство представлено представителями водной фауны из Азово-Черноморского бассейна (бычки, тюлька), более северными видами (снеток и ряпушка), а также обитателями дальневосточной реки Амур (ротан и чебачок).

Еще с 40-х годов прошлого века на нашей главной реке начала создаваться система водохранилищ, которые поменяли изначальные экосистемы. Это и создало благоприятные условия для новых обитателей. Они попали в Волгу саморасселением по этим вновь созданным водоемам-водохранилищам и при помощи случайного переноса их сюда с беспозвоночными (например, рачками-мизидами), которых завозили в 60-х годах для повышения продуктивности волжских рукотворных водоемов на Средней Волге рассказывает ученый

Морские рыбы попадали в Волгу и по Волго-Донскому каналу, построенному в середине XX века, создав связь между Азово-Черноморским и Волжским бассейнами, продолжает Дмитрий Карабанов. Так в великую русскую реку попала черноморская тюлька, а также родственница морского конька - рыба-игла. А северный снеток и ряпушка попали по системе волго-балтийских каналов.

Иногда в Волге рыбакам попадается даже камбала, но она размножается только в соленой воде, поэтому ее широкого распространения ученые не ожидают.

Нас беспокоит одно обстоятельство: незаконный лов наших хищных рыб может в ближайшем будущем привести к нарушению баланса. Тогда никто не сможет предсказать, как изменится подводная волжская жизнь без них, что будет, если у черноморских вселенцев не будет естественных врагов говорит Карабанов

Есть два инвазивных вида, отмечаемые в бассейне Волги, относящиеся к самым опасным чужеродным видам России, продолжает ученый. Это амурские виды – ротан и чебачок. Они угрожают рыбным хозяйствам, поедая икру и мальков ценных видов. Но пока их хорошо контролируют рыбы-хищники, но незаконный вылов этих рыб может привести к самым плачевным последствиям с точки зрения волжской экосистемы.