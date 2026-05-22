Москва22 мая Вести.Ростовская область успешно осваивает разведение австралийских красноклешневых раков. Об этом рассказал ИС "Вести" заместитель руководителя Южного филиала ГНЦ РФ ФГБНУ "Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии" (ВНИРО) Владимир Белоусов.

По его словам, австралийские раки, случайно оказавшиеся в местных водоемах, продемонстрировали значительную пользу - они не только способствуют росту популяции донских раков, но и пользуются популярностью у любителей раков.

Мы сейчас совершенствуем технологию их выращивания и разведения, чтобы заполнить потребность рынка и снизить нагрузку на донского рака и таким образом сохранить его популяцию рассказал Белоусов

Он также отметил, что в Ростовской области добились значительных успехов в восстановлении популяции рыбы.

По русскому осетру уже можно говорить о возможности восстановления промысла. По донской стерляди уже мы готовим, рассматриваем вопрос о выведении ее из Красной книги рассказал Белоусов

