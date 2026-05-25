В ДВФУ рассказали о ключевых разработках в сфере биоэкономики

Москва25 мая Вести.Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) имеет более 20 разработок в сфере биоэкономики, часть из которых уже выведены на рынок, рассказал ректор вуза Борис Коробец в интервью Сергею Стиллавину для ИС "Вести".

Он отметил, что биоэкономика – это важный тренд развития мировой экономики, и по прогнозам аналитиков, в течение 10-20 лет ежегодный доход от биоэкономики будет составлять от двух до четырех триллионов рублей.

Коробец подчеркнул, что данная сфера является приоритетом в процессе формирования образовательных и исследовательских программ ДВФУ.

Мы на Дальнем Востоке не можем не заниматься биоэкономикой. Природные ресурсы, которыми одарила нас земля, биоэкономическое разнообразие – это то сырье, из которого создаются сейчас самые прорывные продукты… С 2022 года мы создали передовую инженерную школу, она посвящена именно биоэкономике… В нашем портфеле сейчас более 20 разработок, часть из этих разработок уже на рынке. Например, с 2021 года в Приморском крае производятся витамины для животных, которые являются основой сельскохозяйственного развития рассказал Коробец

Он также упомянул флагманский продукт ученых университета – неопиоидный анальгетик, который производится из яда морской анемоны.

Это принципиально новый класс анальгетика. Он не вызывает привыкания как опиоиды, с одной стороны, с другой стороны, он гораздо более эффективен, чем нестероиды. Мы планируем к 2031 году завершить клинические испытания вместе с нашим индустриальным партнером "Герофармом". Хотим, чтобы в аптеках появился наш первый в мире неопиоидный анальгетик, который будет помогать тысячам людей справляться с болью отметил Коробец

На примере разработки анальгетика ректор ДВФУ также объяснил, что вуз стал площадкой диалога всех участников цепочки: от бизнеса и банков, до ученых и фармкомпаний.

4 мая президент России Владимир Путин поручил правительству РФ утвердить стратегию долгосрочного развития биоэкономики в стране до 2036 года.