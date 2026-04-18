Москва18 апр Вести.Академик РАН, ректор Башкирского государственного медицинского университета Валентин Павлов в интервью ИС "Вести" отметил эффективность и скорость развития методов регенеративной медицины.

Уфимские ученые разработали и запустили в серию сразу несколько биопрепаратов для регенеративной медицины. В Башкирском университете разработали уникальный материал и методику регенеративного лечения самых сложных заболеваний, новый метод регенерации периферических нервов и тонкую мембрану для лечения сложных офтальмологических заболеваний.

Для того, чтобы использовать и правильно понимать механизм действия лекарственных препаратов, механизм развития болезней, мы сегодня используем особые генетические конструкции. И то, что завтра мы сможем выращивать органы для людей в специальных инкубаторах, это сегодня мечта, но завтра это станет уже реальностью. А на уровне молекулярном, на уровне больших клеточных сообществ мы уже сегодня это можем делать рассказал Павлов

Ранее президент НИЦ "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук сообщил, что в подмосковном Протвине откроется Центр ядерной медицины и адронной терапии, аналогов ему в мире не будет.